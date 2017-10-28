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В Минэнерго заверили, что запасов угля достаточно, чтобы обеспечить тепло в каждом доме

28.10 в 12:09

Все необходимое - уголь и газ - для качественного прохождения отопительного сезона есть. Об этом заявил Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

По его словам, не стоит сеять панику, будто в Украине нехватка угля. Алгоритм обеспечения запасов угля на генерирующих станциях отопительного сезона 2016-2017 и 2017-2018 совершенно разный.

«В связи с блокадой угля из Донбасса мы перешли от «послеоплаты» доставки угля к «предоплате» на два месяца раньше. То есть все генерирующие компании, которые сегодня обеспечиваются антрацитовой группой угля, работают на условиях предоплаты», - уточнил Игорь Насалик.

Министр заверил, что все генерирующие компании на сегодня законтрактованы до конца марта 2018 года. И запасы угля, начиная с ноября текущего года, будут не уменьшаться, а наоборот увеличиваться.

«Зимой в Украине будет тепло в каждом украинском доме», - пообещал Насалик.

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2017-10-28 12:09:00
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