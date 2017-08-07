В Минэнергоугля не планируют повышать тарифы на электричество и газ
7.08 в 16:45
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины разработало схему, которая не предусматривает повышения тарифов на электроэнергию.
«Если вы говорите о дальнейшем росте электроэнергии, то я не вижу в балансе, который мы будем представлять НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг - ред), мотиваций для того, чтобы цену на электроэнергию увеличивать – мы видим мотивацию для ее уменьшения еще», - заявил глава Минэнергоугля Игорь Насалик в эфире одного из украинских телеканалов.
Кроме того, данная схема не предусматривает повышения цены на газ.
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2017-08-07 16:45:00
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