В Минэнергоугля не планируют повышать тарифы на электричество и газ

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины разработало схему, которая не предусматривает повышения тарифов на электроэнергию.

«Если вы говорите о дальнейшем росте электроэнергии, то я не вижу в балансе, который мы будем представлять НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг - ред), мотиваций для того, чтобы цену на электроэнергию увеличивать – мы видим мотивацию для ее уменьшения еще», - заявил глава Минэнергоугля Игорь Насалик в эфире одного из украинских телеканалов.

Кроме того, данная схема не предусматривает повышения цены на газ.