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В Минске договорились о «школьном» перемирии с 25 августа

23.08 в 19:02
Сегодня, 23 августа, в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. В результате участники переговоров договорились о «школьном» перемирии на время праздников в учебных учреждениях.

Стороны должны прекратить огонь с 25 августа.

«Главный результат: контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа. Мы надеемся, что "школьное" перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно», - заявил представитель РФ на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов.

"Трехсторонняя контактная группа подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года с полуночи 25 августа 2017 года. Стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня", - подтвердила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

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2017-08-23 19:02:00
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