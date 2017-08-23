В Минске договорились о «школьном» перемирии с 25 августа
Стороны должны прекратить огонь с 25 августа.
«Главный результат: контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа. Мы надеемся, что "школьное" перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно», - заявил представитель РФ на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов.
"Трехсторонняя контактная группа подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года с полуночи 25 августа 2017 года. Стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня", - подтвердила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.