В Минске началось заседание Контактной группы по Донбассу
27.10 в 15:22
В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь второго президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в своем Facebook.
Отмечается, что одной из главных тем сегодняшней работы переговорщиков станет открытие КПВВ в Золотом на Луганщине. Оно должно было состояться неделю назад, но представители ЛНР заявили о невозможности работы пункта пропуска из-за, якобы, технических вопросов.
Ранее сегодня прошли заседания рабочих подгрупп ТКГ.
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2017-10-27 15:22:00
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