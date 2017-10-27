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В Минске началось заседание Контактной группы по Донбассу

27.10 в 15:22

В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь второго президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в своем Facebook.

Отмечается, что одной из главных тем сегодняшней работы переговорщиков станет открытие КПВВ в Золотом на Луганщине. Оно должно было состояться неделю назад, но представители ЛНР заявили о невозможности работы пункта пропуска из-за, якобы, технических вопросов.

Ранее сегодня прошли заседания рабочих подгрупп ТКГ.

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2017-10-27 15:22:00
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