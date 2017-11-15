В Минске проходят переговоры Трехсторонней контактной группы

В столице Белоруссии Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер написала на своей странице в Facebook: «В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы».

Ранее здесь прошли заседания рабочих подгрупп.