В Минске вновь блокируют процесс освобождения пленных

В ходе вчерашних переговоров в Минске стороны так и не смогли договориться об обмене пленными.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Освобождение заложников остается одним из главных вопросов работы Трехсторонней контактной группы. Этот процесс остается заблокированным из-за неконструктивной позиции ОРДЛО: их представители хотят освобождения 42 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе», - написала Олифер.