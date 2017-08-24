В Минске вновь блокируют процесс освобождения пленных
24.08 в 09:02
В ходе вчерашних переговоров в Минске стороны так и не смогли договориться об обмене пленными.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.
«Освобождение заложников остается одним из главных вопросов работы Трехсторонней контактной группы. Этот процесс остается заблокированным из-за неконструктивной позиции ОРДЛО: их представители хотят освобождения 42 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе», - написала Олифер.
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2017-08-24 09:02:00
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24.08 в 08:32