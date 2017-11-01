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В многоэтажках Мариуполя продолжают менять старые лифты на новые современные

1.11 в 18:27

В Мариуполе продолжают реализацию городской программы по капитальному ремонту и реконструкции лифтов в многоэтажках. Согласно ей, аварийные лифты меняют на новые с современным оборудованием, бесшумным и плавным ходом.

В текущем году на это было выделено более 12 миллионов гривен из местного бюджета.

"Все это делается исключительно с целью безопасности. Мы постоянно заглядываем в социологию и формируем свои задания к себе через наших жителей. Они говорили о том, что за 25 лет скопился существенный аварийный фонд лифтов. Оставлять дальше этот вопрос без внимания мы не могли. Был определен 21 лифт, требующий замены в этом году", - отметил мэр Вадим Бойченко.

Очередной новый лифт появился в доме по улице Азовстальской, 129. Ранее они были установлены и в других многоквартирных домах. Всего в этом году в Мариуполе запланировали полностью заменить лифты в 15 многоэтажках.

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2017-11-01 18:27:00
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