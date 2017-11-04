В населенные пункты под Мариуполем в ноябре приедет мобильный сервисный центр МВД

С 8 по 23 ноября в Донецкой области состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

Центр «на колесах» пожалует и в населенные пункты под Мариуполем. А именно, 15 ноября он прибудет в Мангуш (пр-т Мира, 72), а 16 ноября – в Никольское (ул. Свободы, 87). Режим работы – с 10:00-11:00 до 16:00.

Напомним, в передвижном сервисном центре можно пройти регистрацию и перерегистрацию транспортных средств, произвести замену водительского удостоверения, получить международное водительское удостоверение, а также направить запрос на получение справок об отсутствии судимостей.



