В Никольском под Мариуполем внедряют раздельный сбор мусора

Благотворительная организация «Каритас Мариуполь» совместно с областным Департаментом экологии и природных ресурсов внедряют экологические программы. В рамках данных мероприятий, в поселке Никольское, что под Мариуполем, начата активная работа по введению раздельного сбора мусора.

В частности, по этому вопросу уже проведена встреча с поселковым головой, общинами района и предпринимателями Мариуполя, а в школах Никольского стартовала просветительская кампания.

В магазины и административные здания были переданы листовки с экологической программой.

На территории поселка установлены контейнеры для сбора мусора.