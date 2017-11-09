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В Никольском под Мариуполем внедряют раздельный сбор мусора

9.11 в 14:57

Благотворительная организация «Каритас Мариуполь» совместно с областным Департаментом экологии и природных ресурсов внедряют экологические программы. В рамках данных мероприятий, в поселке Никольское, что под Мариуполем, начата активная работа по введению раздельного сбора мусора.

В частности, по этому вопросу уже проведена встреча с поселковым головой, общинами района и предпринимателями Мариуполя, а в школах Никольского стартовала просветительская кампания.

В магазины и административные здания были переданы листовки с экологической программой.

На территории поселка установлены контейнеры для сбора мусора.

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2017-11-09 14:57:00
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