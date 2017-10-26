В ночном клубе Мариуполя изъяли 11 литров спиртного без лицензии

Мариупольские правоохранители провели рейд по ночным клубам и выявили в бильярдном клубе Приморского района нарушения.

Так, здесь продавали алкогольные напитки без разрешительных документов. Всего изъято 7,5 литров пива и 3,5 литров крепкого спиртного, сообщает пресс-служба горуправления полиции.

Кроме того, в помещении ночью отдыхала 14-летняя девочка, а законом запрещено нахождение в подобных заведениях после 22 часов несовершеннолетних без родителей.

На субъекта предпринимательской деятельности составлен административный протокол по ст. 180-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение порядка пребывания детей в заведениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания". На администратора бильярдного клуба, который осуществлял реализацию алкогольных напитков, составлен административный протокол по ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями".