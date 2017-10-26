Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В ночном клубе Мариуполя изъяли 11 литров спиртного без лицензии

26.10 в 20:26

Мариупольские правоохранители провели рейд по ночным клубам и выявили в бильярдном клубе Приморского района нарушения.

Так, здесь продавали алкогольные напитки без разрешительных документов. Всего изъято 7,5 литров пива и 3,5 литров крепкого спиртного, сообщает пресс-служба горуправления полиции.

Кроме того, в помещении ночью отдыхала 14-летняя девочка, а законом запрещено нахождение в подобных заведениях после 22 часов несовершеннолетних без родителей.

На субъекта предпринимательской деятельности составлен административный протокол по ст. 180-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение порядка пребывания детей в заведениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания". На администратора бильярдного клуба, который осуществлял реализацию алкогольных напитков, составлен административный протокол по ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями".

/uploads/news/964x620/ZlqbjPPX.jpg
/uploads/news/964x620/VO5u2uN3.jpg
/uploads/news/964x620/ceaooGNS.jpg
2017-10-26 20:26:00
Важные новости
Акция «Чистый город»: в Мариуполе убрали территорию центра социальной реабилитации
26.10 в 20:56
Не забудьте перевести стрелки часов: «Укрзализныця» откорректировала график движения поездов
26.10 в 19:56
Лента новостей
Акция «Чистый город»: в Мариуполе убрали территорию центра социальной реабилитации
26.10 в 20:56
В ночном клубе Мариуполя изъяли 11 литров спиртного без лицензии
26.10 в 20:26
Не забудьте перевести стрелки часов: «Укрзализныця» откорректировала график движения поездов
26.10 в 19:56
В Донецке в подъезде жилого дома прогремел взрыв: пострадали 5 человек, двое из них – дети
26.10 в 19:34
Под Мариуполем военный транспорт попал в ДТП: погиб водитель
26.10 в 19:09
В Мариуполе автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину
26.10 в 18:40
В Мариуполе ремонт привел к мини-потопу
26.10 в 18:06
За неделю в Украине более 140 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ
26.10 в 17:00