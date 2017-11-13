В Новоазовском районе из-за обстрелов повреждены три жилых дома, почти 500 - обесточены
13.11 в 13:40
Поселки в неподконтрольном Новоазовском районе попали под обстрел. В результате повреждены три жилых дома в селе Куликово. Кроме того, данный населенный пункт лишился электричества.
Так же из-за обстрелов обесточены поселки Октябрь и Красноармейское. Всего без света остаются почти 500 абонентов частного сектора.
Жертв и пострадавших не зафиксировано. Восстановительные работы запланированы на сегодня.
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2017-11-13 13:40:00