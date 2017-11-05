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В новогодние праздники будут парные тройные выходные

5.11 в 13:58

В наступающие новогодние и рождественские праздники у украинцев будут парные тройные выходные. Об этом сообщает "Урядовый курьер".

"Выходные на Новый 2018 год в Украине продлятся три дня – с 30 декабря (суббота) по 1 января (понедельник) включительно. 31 декабря в 2017 году приходится на воскресенье. 7 января (Рождество) 2018 года тоже приходится на воскресенье, поэтому понедельник, 8 января, будет нерабочим днем. Таким образом, выходными будут три дня подряд: 6, 7 и 8 января", – говорится в сообщении.

В целом, в этот раз отдыхать мы будем на день меньше, чем на зимние праздники в прошлом году. Предпраздничных рабочих дней, укороченных на час, не предусмотрено.

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2017-11-05 13:58:00
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