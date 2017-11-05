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В ноябре украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

5.11 в 20:33

Один из самых ярких звездопадов - Леониды - можно будет увидеть с 14 по 21 ноября, пишет The Telegraph.

Отмечается, что метеорный дождь достигнет пиковых значений ориентировочно 16-17 ноября.

"Вечером (17 ноября – ред.) метеоритный дождь Леониды достигнет своего пика, и лучшая активность ожидается в часы до рассвета 18 ноября", − говорится в публикации.

Звездопад Леониды считается самым быстрым. Частицы пыли с кометы 55P/Темпеля−Туттля попадают в атмосферу Земли со скоростью со скоростью 71 км/с.

Название Леониды метеоритный дождь получил потому, что его радиант − точка на небе, из которой с точки зрения наблюдателя "падают" метеоры − находится в созвездии Льва.

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2017-11-05 20:33:00
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