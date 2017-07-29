В ОБСЕ призывают ДНР освободить пленного журналиста Асеева

Миссия ОБСЕ призывает членов ДНР освободить из плена донецкого журналиста Станислава Асеева. Соответствующее заявление сделал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир.

«Я призываю всех виновных немедленно освободить Станислава Асеева. Журналисты и другие медиа-работники должны быть свободными в выражении своих взглядов и беспрепятственно выполнять свою работу», - отметил Дезир.