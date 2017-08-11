В ОБСЕ возобновили работу своей видеокамеры на Донецкой фильтровальной станции

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ возобновила работу своей видеокамеры, которая расположена на Донецкой фильтровальной станции.

Напомним, камеру уничтожили на днях из стрелкового оружия, также под обстрел попали наблюдатели, которые устанавливали оборудование.

«Наблюдатели демонтировали тепловизионную камеру, а также заменили защитный рукав кабеля камеры видеонаблюдения. Работа камеры видеонаблюдения восстановлена», - говорится в отчете ОБСЕ.