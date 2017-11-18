В Одессе сорвали спектакль российского артиста Константина Райкина

В Одессе в академическом украинском музыкально-драматическом театре имени В. Василько сорвали спектакль российского артиста Константина Райкина.

Во время поэтического моноспектакля «Над балаганом небо…» в зал ворвались молодые люди с масками-платками на лицах. Они выкрикивали «Слава Украине, героям — слава!» и пытались забраться на сцену.

Райкин после этого ушел за кулисы, а зрители начали возмущаться происходящим. В одном из неизвестных опознали экс-главу Одесской областной организации «Правого сектора» Сергея Стерненко, который постоянно твердил: «Райкин открыто поддержал аннексию Крыма, ему не место в Украине…»

На место происшествия прибыли правоохранители. Спектакль пришлось отменить.

«В дежурную часть ГУНП в Одесской области сообщили, что во время концерта, прямо в концертный зал зашла группа молодых ребят. Их лица частично установлены. Они начали выкрикивать лозунги и осуществлять действия, которые привели к тому, что концерт артиста Райкина был сорван. Он вышел за кулисы, граждане начали звонить 102», - сообщил глава полиции Одесской области Руслан Форостяк.