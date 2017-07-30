В Одессе вновь собираются сорвать концерт Лободы

В Одессе вновь собирается выступить певица Светлана Лобода. Ее выступление запланировано на 3 сентября на стадионе "Черноморец" в Центральном парке культуры и отдыха им. Шевченко.

Однако местные активисты уже обещают вновь сорвать этот концерт из-за выступлений Лободы в России. «В этом году Лобода стала ведущей на премии RU.TV, где сама же взяла основную номинацию. И сделала еще один шаг против Украины - вручала премию за лучший клип в оккупированном Крыму. В то время, когда ее Родина воюет против РФ, гибнут лучшие сыны нации, она летит в гости к российскому (а следовательно, контролируемого Путиным) олигарха Дерипаски и поет на его корпоративе. Сразу после этого - еще одно выступление на свадьбе российских олигархов», - отмечает известный активист, бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко.

По его словам, активисты не допустят выступления певицы в Одессе. «Это вызов всей патриотической общественности Одессы, и я приглашаю всех своих друзей из других регионов на этот день прибыть в город. Потому что нам просто плюют в лицо», - подчеркнул Стерненко.