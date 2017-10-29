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В Одессе заявляют о попытке рейдерского захвата воинской части

29.10 в 15:35

Сегодня, 29 октября, утром в Одессе произошла попытка рейдерского захвата военного объекта: около 40 людей в балаклавах похитили военное имущество.

«Сегодня в Одессе около 08.45 неизвестные лица, около 40 человек в балаклавах, осуществили попытку рейдерского захвата части территории военного объекта, который является собственностью Министерства обороны Украины. Неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра «Citi Center», частично демонтировали ограждение воинской части А3571 и осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении», - сообщается на странице командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в соцсети Facebook.

В ВСУ напоминают, что в случае провокаций военные имеют право применять оружие во время несения службы.

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2017-10-29 15:35:00
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