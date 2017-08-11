В Одессу эвакуировали 14 раненых бойцов АТО
11.08 в 09:00
В Одессу в госпиталь из зоны проведения боевых действий доставили 14 пострадавших военнослужащих. Четверо из них сейчас в тяжелом состоянии.
«Я не знаю, какое там перемирие, но у нас опять тяжелый борт! 14 ребят... 4 тяжелые...» - написал в соцсетях волонтер Андрей Танцюра.
По его словам, среди эвакуированных – военнослужащий Дмитрий, из ноги которого мариупольские хирурги достали неразорвавшийся снаряд.
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2017-08-11 09:00:00
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11.08 в 09:17