В Одессу эвакуировали 14 раненых бойцов АТО

В Одессу в госпиталь из зоны проведения боевых действий доставили 14 пострадавших военнослужащих. Четверо из них сейчас в тяжелом состоянии.

«Я не знаю, какое там перемирие, но у нас опять тяжелый борт! 14 ребят... 4 тяжелые...» - написал в соцсетях волонтер Андрей Танцюра.

По его словам, среди эвакуированных – военнослужащий Дмитрий, из ноги которого мариупольские хирурги достали неразорвавшийся снаряд.