В одном из дворов Мариуполя «поселилась» гигантская бабочка
27.10 в 15:43
Один из дворов на бульваре Хмельницкого в Мариуполе пополнился новым арт-объектом.
На дереве, расположенном напротив пятиэтажки №18, местный художник разместил своё новое произведение - яркую большую бабочку. Яркие декорированные крылья насекомого составляют в размахе до 400 мм.
Напомним, ранее творческий мариуполец расположил во дворе скульптуры из шин, среди которых есть четырёхметровый крокодил, лягушка, колодец, огромная кофейная чашка и другие экспонаты.
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2017-10-27 15:43:00
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