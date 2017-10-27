В одном из дворов Мариуполя «поселилась» гигантская бабочка

Один из дворов на бульваре Хмельницкого в Мариуполе пополнился новым арт-объектом.

На дереве, расположенном напротив пятиэтажки №18, местный художник разместил своё новое произведение - яркую большую бабочку. Яркие декорированные крылья насекомого составляют в размахе до 400 мм.

Напомним, ранее творческий мариуполец расположил во дворе скульптуры из шин, среди которых есть четырёхметровый крокодил, лягушка, колодец, огромная кофейная чашка и другие экспонаты.