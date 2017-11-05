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В одном из городов Донетчины из-за долгов остановят фильтровальную станцию

5.11 в 11:59

В Краматорске сегодня, 5 ноября, с 10.00 до 17.00, а также с 22.00 до 05.00 6 ноября сократят подачу технической воды. После этого будет остановлена фильтровальная станция.

Причина - задолженность перед КП «Вода Донбасса», сообщает местный водоканал.

Жителям рекомендуют сделать необходимый запас питьевой воды.

«Для восстановления подачи технической воды администрацией КПП "Краматорский водоканал" предпринимаются возможные меры. КПП "Краматорский водоканал" очередной раз обращается к жителям города, имеющих задолженность по оплате услуг за водоснабжения и водоотведения, немедленно погасить задолженность», – отмечается в сообщении.

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2017-11-05 11:59:00
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