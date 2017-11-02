В парламенте Канады отметили «Украинский день», по случаю чего министр обороны Харджит Саджан надел украинскую вышиванку.

В своем Twitter министр написал: «На Парламентском холме «Украинский день»! Вооруженные силы Канады прекрасно сотрудничают с партнерами из Вооруженных Сил Украины. Слава Украине!»