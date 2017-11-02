В парламенте Канады отметили «Украинский день»
2.11 в 16:42
В парламенте Канады отметили «Украинский день», по случаю чего министр обороны Харджит Саджан надел украинскую вышиванку.
В своем Twitter министр написал: «На Парламентском холме «Украинский день»! Вооруженные силы Канады прекрасно сотрудничают с партнерами из Вооруженных Сил Украины. Слава Украине!»
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2017-11-02 16:42:00
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