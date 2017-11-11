В поезде «Мариуполь-Киев» пассажиров отравили краской – пришлось вызывать «скорую»

Пассажиры вагона №13 поезда №84 сообщением «Мариуполь-Киев», который отправился в столицу вчера вечером, пожаловались на плохое самочувствие. По словам очевидцев, в вагоне покрасили металлические панели, и из-за запаха краски многим стало плохо.

На станции в Днепре пострадавшим даже пришлось вызывать «скорую помощь». Кроме того, провонялись вещи пассажиров.

«Поезд Мариуполь-Киев 83/84. Вагон 13. Воняет свежей краской так, что люди не выдерживают и просят дать им другие места в связи с отравлением. Покрашено все железное внутри вагона и купе. В том числе батареи и багажные сундуки. Люди буквально спят на свежей краске. Краска свежая и липкая… Старикам, ехавшим в вагоне, плохо. Там же едет вот прямо сейчас муж, здоровый, крепкий мужчина. Теперь с дикой головной болью, болью в горле и с сиплым голосом его переселили в плацкартный вагон. Я посмотрела, что делать при отравлении краской - дышать свежим воздухом - в поезде это невозможно, много пить щелочного питья, типа Боржоми - в поезде этого нет. Пить теплое молоко - в поезде этого нет. Пассажиров, которые выходят в Днепре, будет встречать скорая», - рассказала пользователь Фейсбука Оксана Дмитровская.

«В поезде Мариуполь-Киев пассажиров посадили в настоящую газовую камеру. Свежепокрашенный изнутри вагон, краской воняло всю ночь и сейчас. Спать невозможно, людям плохо. Вещи провонялись. Проводники сами в шоке. Пассажиры в Днепре вызывали полицию, чтобы зафиксировать этот факт, и скорую. Книгу жалоб исписали», - добавляет пользователь Andrey Shokotko.