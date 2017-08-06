В полиции Донетчины появились собственные инструкторы по огневой подготовке

15 правоохранителей, которые прошли 4-недельный курс учений и успешно сдали экзамен, получили сертификаты и теперь будут учить тонкостям обращения с оружием своих коллег. Занятия проводили лучшие тренеры Международной федерации стрельбы и силового фитнеса.

Три раза в неделю в 30-градусную жару оперативники территориальных подразделений полиции и спецназовцы на полигоне получали новые знания по технике меткой стрельбы с учётом международных требований к спецподготовке сотрудников полиции.

Навыки крайне необходимы именно здесь, в зоне проведения антитеррористической операции, где каждый выезд - это повышенный риск.

Идея подготовить инструкторов из числа личного состава полиции Донетчины принадлежит первому заместителю председателя Нацполиции Украины Вячеславу Аброськину и полностью поддержана руководителем полиции Донетчины Виталием Невгадом и президентским составом Международной федерации стрельбы и силового фитнеса.

В начале учений правоохранителей ждало тестирование, где тренеры ознакомились с уровнем общей подготовки каждого «ученика». А дальше - в течение 28 дней полицейские проходили теорию и закрепляли полученные знания на практике для того, чтобы потом учить этому своих коллег.

Из 18 сотрудников, на финишную прямую вышли 15. Итогом усиленных учений стал экзамен, где вчерашние «ученики» выступили в роли инструкторов. В качестве финального задания - преподавание огневой подготовки курсантам Донецкого юридического института - новичкам, которые до этого ни разу не держали в руках оружия, конечно, под наблюдением тренерского состава федерации. Все 15 полицейских успешно справились с задачей. Теперь они - сертифицированные инструкторы по огневой подготовке.