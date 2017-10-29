В полиции опровергают информацию о попытке рейдерского захвата воинской части в Одессе

Как сообщалось ранее, сегодня поступила информация о том, что в Одессе неизвестные в балаклавах попытались захватить территорию воинской части и даже похитили некоторое имущество.

Однако в правоохранительных органах эту информацию опровергают и заявляют, что рядом действительно идет стройка гипермаркета, но все работы ведутся за забором воинской части.

«Вообще не было этого факта. Он не подтверждается. Я его отрицаю полностью. Единственное, что проводились строительные работы за пределами воинской части, за забором. На территории воинской части никакие лица несанкционированно не совершали доступ и вообще не было никакого противостояния», - подчеркнул в эфире телеканала «112 Украина» советник главы ГУ ЧП в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, все документы у владельцев стройки есть. «Обследовав камеры наблюдения, изучив материалы и показания свидетелей, установлено, что это не "титушки" или какие-то неустановленные лица в балаклавах, а обычные работники, строители, обустроили свой забор с помощью техники. То есть, обычный строительный процесс, без всякого насилия, без всяких людей спортивного телосложения», - подытожил Форостяк.