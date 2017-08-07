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В полиции подтвердили, что под Мариуполем военный насмерть сбил мужчину

7.08 в 17:56

В пресс-службе полиции Донецкой области подтвердили информацию о смертельном ДТП, которое произошло вчера около 21:00 на автодороге «Мариуполь-Сартана».

В ведомстве отмечают, что автомобиль «Опель Виваро» сбил мужчину и корову, которую он пас. Пешеход от полученных травм скончался по дороге в больницу.

За рулем машины находился военнослужащий ВСУ.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). В настоящее время для установления всех обстоятельств ДТП полицейскими под процессуальным руководством военной прокуратуры Мариупольского гарнизона проводятся необходимые следственные действия.

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2017-08-07 17:56:00
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