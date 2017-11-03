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В полиции рассказали подробности убийства депутата на Луганщине и показали фото с места гибели

3.11 в 11:20

Как сообщалось ранее, в Северодонецке Луганской области вчера убили депутата городского совета, 53-летнего Сергея Самарского.

По информации пресс-службы областного главка полиции, в правоохранительные органы обратилась супруга погибшего и рассказала, что потеряла с мужем связь вечером вчерашнего дня. Силовики сразу же начали поиски и через время нашли тело депутата недалеко от его дома. У него была разбита голова.

По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».

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2017-11-03 11:20:00
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