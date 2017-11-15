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В полиции рассказали подробности жуткой аварии в Мариуполе: пострадали дети

15.11 в 11:43

По уточнённой информации патрульных полицейских, во вчерашней аварии с участием четырёх транспортных средств пострадало двое несовершеннолетних 14-ти и 8-ми лет, которые находились в автомобиле «Chery».

Напомним, ДТП произошло на проспекте Никопольском. При проведении манёвра с перестройкой из правого в левый ряд "ВАЗ 2105" ударил «Chery». Последствием аварии стала госпитализация находившейся в автомобиле семьи в нейрохирургическое отделение областной больницы №2.

Патрульные уточнили, что, по словам очевидцев, после столкновения с «Chery» «ВАЗ 2105» поочерёдно столкнулся с движущимися рядом с ним маршруткой №156 и «ВАЗ 2101», после чего перевернулся. Подробности происшествия устанавливают следователи.

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2017-11-15 11:43:00
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