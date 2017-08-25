В полночь на Донбассе наступило «школьное» перемирие

Минувшей ночью, ровно в полночь, на востоке Украины вступили в силу договоренности о «школьном» перемирии накануне начала нового учебного года.

Решение о режиме прекращения огня с 25 августа было принято на недавних переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

Однако будут ли стороны, несмотря на свои заверения, соблюдать перемирие и не открывать огонь – покажет время.