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В полночь на Донбассе наступило «школьное» перемирие

25.08 в 08:20

Минувшей ночью, ровно в полночь, на востоке Украины вступили в силу договоренности о «школьном» перемирии накануне начала нового учебного года.

Решение о режиме прекращения огня с 25 августа было принято на недавних переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

Однако будут ли стороны, несмотря на свои заверения, соблюдать перемирие и не открывать огонь – покажет время.

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2017-08-25 08:20:00
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