В Польше прокомментировали запрет на въезд Шеремету

Как сообщалось ранее, сегодня в Польшу не пустили секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, памяти участников жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.

«Его данные фигурировали в базе лиц, нежелательных на территории нашей страны, поэтому его не пустили», - отметил пресс-секретарь Бещадского отделения пограничной службы Польши Ельжбьета Пикор.

Также этот инцидент прокомментировали в МИД Польши. Глава пресс-службы ведомства Артур Ломпарт сообщил, что это решение связано с запретом на проведение поисков и эксгумации польских жертв войны и конфликтов на территории Украины.

«Пропаганда преступных идеологий, в том числе нацизма, в Польше запрещена», - подчеркнул он.