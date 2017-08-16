В поселке под Мариуполем мужчина хранил дома гранату «для послушания членов семьи»

В поселке Ялта Мангушского района 49-летний местный житель хранил у себя дома боевую гранату РГД-5 вместе с запалом. Неоднократно он угрожал своей семье расправой, поэтому родственники пожаловались на него в правоохранительные органы.

Во время обыска взрывотехники действительно нашли в доме гранату. Сам мужчина пояснил, что хранил боеприпас «для послушания членов семьи».

В отношении владельца опасной находки открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия" Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.