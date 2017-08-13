В посёлке Новолуганское обстрелян жилой квартал

По сообщению Отдела коммуникации ГУНП в Донецкой области, вчера, 12 августа, в 5:00 был обстрелян жилой квартал посёлка Новолуганское.

Повреждены два частных дома по переулку Пушкина в результате попадания снарядов, осколками посечен автомобиль "ВАЗ" и забор, разрушена опора газопровода.

Осколками следующего снаряда, который попал в огород, посечена стена частного дома.

По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет. На месте работают сотрудники Бахмутского отдела полиции.

Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.