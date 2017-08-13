Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В посёлке Новолуганское обстрелян жилой квартал

13.08 в 12:30

По сообщению Отдела коммуникации ГУНП в Донецкой области, вчера, 12 августа, в 5:00 был обстрелян жилой квартал посёлка Новолуганское.

Повреждены два частных дома по переулку Пушкина в результате попадания снарядов, осколками посечен автомобиль "ВАЗ" и забор, разрушена опора газопровода.

Осколками следующего снаряда, который попал в огород, посечена стена частного дома.

По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет. На месте работают сотрудники Бахмутского отдела полиции.

Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

/uploads/news/964x620/hwqcLpiH.jpg
/uploads/news/964x620/uyFZJqf0.jpg
/uploads/news/964x620/pHtQHI5J.jpg
2017-08-13 12:30:00
Важные новости
На Херсонщине из-за жары "горят" арбузы
13.08 в 11:38
Матч между "Шахтёром" и "Алесандрией" принёс победу "горнякам"
13.08 в 10:50
Лента новостей
В посёлке Новолуганское обстрелян жилой квартал
13.08 в 12:30
На Херсонщине из-за жары "горят" арбузы
13.08 в 11:38
Матч между "Шахтёром" и "Алесандрией" принёс победу "горнякам"
13.08 в 10:50
Прогноз погоды на сегодняшний день
13.08 в 09:59
Прошедшие сутки в зоне АТО
13.08 в 09:07
В Мариуполе активизировались цветочные воры
13.08 в 08:40
На Одесчине жуткий случай – матроса ВМСУ убили в день его рождения
13.08 в 08:11
В Донбассе масштабы разрушений инфраструктуры от конфликта впечатляют
12.08 в 20:52