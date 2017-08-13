В посёлке Новолуганское обстрелян жилой квартал
13.08 в 12:30
По сообщению Отдела коммуникации ГУНП в Донецкой области, вчера, 12 августа, в 5:00 был обстрелян жилой квартал посёлка Новолуганское.
Повреждены два частных дома по переулку Пушкина в результате попадания снарядов, осколками посечен автомобиль "ВАЗ" и забор, разрушена опора газопровода.
Осколками следующего снаряда, который попал в огород, посечена стена частного дома.
По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет. На месте работают сотрудники Бахмутского отдела полиции.
Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
/uploads/news/964x620/hwqcLpiH.jpg
/uploads/news/964x620/uyFZJqf0.jpg
/uploads/news/964x620/pHtQHI5J.jpg
2017-08-13 12:30:00
Важные новости
13.08 в 11:38