В Приазовье с 1 ноября запрещен вылов рыбы на зимовальных ямах

Холодная пора начинает вступать в свою силу. Не за горами заморозки, а водоемы могут покрываться льдом. При снижении температуры в водоемах ниже 8 градусов у рыб резко снижается активность, практически полностью прекращается потребление пищи, снижается частота сердечных сокращений, они цепенеют и залегают на дно.

Для сохранения рыбных ресурсов в соответствии с Правилами рыболовства в зимний период, Госрыбагентство вводит запрет на ловлю рыбы на зимовальных ямах. Он начинает действовать с 1 ноября 2017 года.

Места зимовальных ям определяются индивидуально, в зависимости от погодных условий. Опубликован список таких мест по Донецкой области.

Как отметили в Госрыбагентстве, за незначительное нарушение правил рыболовства предусмотрено предупреждение или наложение штрафа на граждан от 34 до 170 грн, на должностных лиц - от 170 до 510 грн; за грубое нарушение правил рыболовства (например, рыболовство с применением огнестрельного оружия, электротока, взрывчатых или ядовитых веществ, других запрещенных орудий лова, промышленных орудий лова лицами, не имеющими разрешения на промысел и т.д.) предусмотрен штраф 340-680 грн с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения, на должностных лиц - 510-850 грн с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

В зависимости от степени нанесенного ущерба, за грубые нарушения предусмотрена также уголовная ответственность - штраф 3400-6800 грн или лишение свободы сроком до 3 лет с конфискацией орудий и средств лова, и незаконно добытых водных биоресурсов.