В прифронтовую Красногоровку возвращаются мирные жители, власти откроют еще одну школу

В Красногоровку, несмотря на продолжающиеся обстрелы, возвращаются жители. Население снова увеличилось до двух тысяч.

В связи с этим, власти прикладывают максимум усилий для восстановления жилья граждан. До начала месяца уже отремонтировали 46 домов частного сектора. Об этом в эфире «Громадського радио» сообщил глава ВГА Красногоровки Олег Ливанчук.

Кроме того, в городе откроют еще одну школу к новому учебному году. «Раньше у нас работала одна школа — №5. В этом учебном году у нас будет работать две школы. Мы заканчиваем косметический ремонт школы №4. Уже поменяли теплотрассу, поставили новые котлы, сделали хороший ремонт по тепломодернизации. Завтра приступаем к косметическому ремонту школы», - рассказал Ливанчук.