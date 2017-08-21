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В прифронтовых селах из-за обстрелов горят дома

21.08 в 19:55

Сегодня прифронтовая Жованка попала под обстрелы, в результате сразу на трех улицах произошли пожары.

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский сообщает: «Как доложил мне Владимир Веселкин, председатель ВГА Зайцево, обстрел начался примерно в 14:30. Снаряд попал в сарай на улице Журавского и начался пожар. Кроме того, загорелась и трава на Вернандского. ГСЧС прибыли на место и застали уже 5 сгоревших нежилых домов, в огне - еще три. По состоянию на сейчас, 17:30, огонь уже ликвидировали, но боевики возобновили обстрел, и чем он завершится, один Господь знает».

Кроме того, в Водяном Ясиноватского района утром горели 8 нежилых зданий и 3 сарая.

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2017-08-21 19:55:00
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