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В Приморском районе Мариуполя более 12 часов не смолкает сигнализация автомобиля

2.11 в 14:18

Вишнёвый «Hyundai» стал причиной беспокойства жителей пятиэтажек, расположенных у церкви мормонов в районе бульвара Хмельницкого. Мариупольцы сообщили, что во дворе у дома по адресу пр. Нахимова, 168 сегодня ночью сработала автомобильная сигнализация. Громкий звук мешал мариупольцам спать всю ночь и на утро не прекратился.

Машина издает звуки до настоящего момента: "мучение" не прекращается. Жители сообщили, что ищут владельца автомобиля, чтобы прекратить испытание нервов, длящееся более 12 часов подряд.

Номер машины передан в полицию, чтобы по регистрационным документам определить его номер телефона.

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2017-11-02 14:18:00
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