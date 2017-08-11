В Приморском районе Мариуполя готовятся к холодам

"Теплосеть" активизировала работы по ремонту распределительной системы отопления во дворах мариупольских пятиэтажек. В настоящее время проводятся работы по замене подводов к многоквартирным домам на бульваре Хмельницкого. Здесь будут запитаны новыми трубами подающие и отводящие ветки четырёх домов № 2, 6, 8, 10.

Подобные работы проводятся и в других районах Мариуполя.