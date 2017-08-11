В Приморском районе Мариуполя готовятся к холодам
11.08 в 13:20
"Теплосеть" активизировала работы по ремонту распределительной системы отопления во дворах мариупольских пятиэтажек. В настоящее время проводятся работы по замене подводов к многоквартирным домам на бульваре Хмельницкого. Здесь будут запитаны новыми трубами подающие и отводящие ветки четырёх домов № 2, 6, 8, 10.
Подобные работы проводятся и в других районах Мариуполя.
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2017-08-11 13:20:00
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