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В Приморском районе Мариуполя готовятся к холодам

11.08 в 13:20

"Теплосеть" активизировала работы по ремонту распределительной системы отопления во дворах мариупольских пятиэтажек. В настоящее время проводятся работы по замене подводов к многоквартирным домам на бульваре Хмельницкого. Здесь будут запитаны новыми трубами подающие и отводящие ветки четырёх домов № 2, 6, 8, 10.

Подобные работы проводятся и в других районах Мариуполя.

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2017-08-11 13:20:00
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