В Приморском районе Мариуполя огромная ветка рухнула у детской площадки
22.08 в 18:23
На проспекте Нахимова во дворе дома №132 ветер сломал огромную ветвь дерева.
По словам очевидцев, у сломанного основания диаметр ветки около 170 мм, ее длина более 5 метров.
Обрушение произошло в нескольких метрах от детской площадки, к счастью, никто не пострадал.
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2017-08-22 18:23:00
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