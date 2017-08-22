В Приморском районе Мариуполя огромная ветка рухнула у детской площадки

На проспекте Нахимова во дворе дома №132 ветер сломал огромную ветвь дерева.

По словам очевидцев, у сломанного основания диаметр ветки около 170 мм, ее длина более 5 метров.

Обрушение произошло в нескольких метрах от детской площадки, к счастью, никто не пострадал.