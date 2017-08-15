В Приморском районе Мариуполя «Теплосеть» завершила замену труб системы отопления
15.08 в 12:57
Сразу у трёх многоэтажек в Приморском районе обновили трубопроводы системы отопления. Во дворах домов № 106а, 108,112 после укладки новых труб подачи и возврата теплоносителя будут проведены работы по благоустройству территории на месте разрытия.
Трассы заложат плитами и закопают. Затем будет восстановлено асфальтовое покрытие придомовых дорог.
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2017-08-15 12:57:00
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