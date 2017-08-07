В проект «Стена» будут вложены ещё баснословные деньги

Глава Государственной пограничной службы Украины Пётр Цигикал в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил о существенном недофинансировании проекта «Стена» по обустройству украинско-российской границы.

„На сегодняшний день за 2015-2016 годы мы получили 600 млн грн., это около 15% от общей потребности. Планом предусматривалось выделение на этот период уже 2,194 млрд. грн. В 2017 году на проект было выделено 200 млн грн., плюс изменения в бюджет добавили ещё 300 млн грн. В общем, мы ожидаем в этом году 500 млн. грн., что составляет 55% от средств, необходимых только на этот год“, - подчеркнул глава ведомства.

Согласно разработанному проекту, будет обустроена граница с Россией в Харьковской, Луганской и Черниговской областях. До конца 2017 года планируется завершение работ в Харьковской области.

Далее главный пограничник страны сказал: „Если говорить о том, что уже сделано, то обустроено 274,6 км противотанковых рвов, 47,1 км контрольно-следовых полос, 84 км ограждений, 179,9 км рокадных дорог“.

Стоит напомнить, что оборонительное сооружение на границе с РФ начало возводиться осенью 2014 года, и по плану должно было закончиться в 2018 году.

Первоначальная проектная стоимость «Стены» составляла 8 миллиардов гривен, впоследствии её сократили вдвое и перенесли конечный срок строительства на 2020 год (хочется знать – будет ли до того времени ещё актуален вопрос возведения „стройки века“?).

Сразу же вспоминаются слова народного депутата от «Самопомочі» Елены Сотник, которая 21 июля 2016 года воочию наблюдала результаты строительства в Харьковской области этого стратегического фортификационного сооружения и метко заметила: „ …ров с зелёненькой сеточкой и есть та самая "Стена", которая нас должна защитить от вражеских вторжений со стороны РФ?“.





Далее, по информации издания Гордон, вокруг этой Стены закрутилось: было направлено депутатское обращение в НАБУ с просьбой оценить действия автора проекта - бывшего премьер-министра Арсения Яценюка; расследование специализированной антикоррупционной прокуратуры; приостановка строительства проекта ввиду отсутствия финансирования…

Затем, 13 июля в Генеральной прокуратуре заявили о присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах чиновниками Госпогранслужбы при проведении закупок для проекта.

Теперь, как видим, у проекта открылось „второе дыхание“. Способно ли оно реанимировать „бездыханного пациента“, покажет будущее…