В работе Instagram и Facebook произошел глобальный сбой
7.08 в 13:33
Сегодня, 7 августа, утром в работе Facebook произошел сбой. Пользователи из стран Скандинавии, Прибалтики, а также стран постсоветского пространства - Казахстана, Узбекистана и России – не могли воспользоваться услугами соцсети.
От украинских пользователей жалоб не поступало.
Руководство Facebook подтверждает информацию о сбое и сообщает, что специалисты делают все возможное для устранения проблемы.
Кроме того, параллельно оказалась недоступна и социальная сеть Instagram. Глобальный сбой затронул также США и ЮАР.
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2017-08-07 13:33:00
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