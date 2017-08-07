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В работе Instagram и Facebook произошел глобальный сбой

7.08 в 13:33

Сегодня, 7 августа, утром в работе Facebook произошел сбой. Пользователи из стран Скандинавии, Прибалтики, а также стран постсоветского пространства - Казахстана, Узбекистана и России – не могли воспользоваться услугами соцсети.

От украинских пользователей жалоб не поступало.

Руководство Facebook подтверждает информацию о сбое и сообщает, что специалисты делают все возможное для устранения проблемы.

Кроме того, параллельно оказалась недоступна и социальная сеть Instagram. Глобальный сбой затронул также США и ЮАР.

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2017-08-07 13:33:00
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