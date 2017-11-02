В Раде уже зарегистрировали два проекта постановления об отстранении Авакова

После задержания сына Александра и сам глава МВД Арсен Аваков рискует лишиться своей должности. В Верховной Раде зарегистрировали уже два проекта постановления об отстранении министра внутренних дел.

Первое постановление - № 7250 «Об отстранении Арсена Авакова от выполнения полномочий Министра внутренних дел Украины». Его автор – нардеп Юрий Левченко. А вот автор второго постановления Сергей Каплин предлагает отстранить Авакова на время проведения НАБУ расследования по «делу о рюкзаках».

Напомним, сына Авакова обвиняют в коррупционных схемах при закупке рюкзаков для Нацгвардии. Вчера суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.