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В Раде уже зарегистрировали два проекта постановления об отстранении Авакова

2.11 в 08:18

После задержания сына Александра и сам глава МВД Арсен Аваков рискует лишиться своей должности. В Верховной Раде зарегистрировали уже два проекта постановления об отстранении министра внутренних дел.

Первое постановление - № 7250 «Об отстранении Арсена Авакова от выполнения полномочий Министра внутренних дел Украины». Его автор – нардеп Юрий Левченко. А вот автор второго постановления Сергей Каплин предлагает отстранить Авакова на время проведения НАБУ расследования по «делу о рюкзаках».

Напомним, сына Авакова обвиняют в коррупционных схемах при закупке рюкзаков для Нацгвардии. Вчера суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

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2017-11-02 08:18:00
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