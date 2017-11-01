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В районных больницах Донетчины впервые начало появляться современное медоборудование

1.11 в 10:22

В Великоновоселковской центральной районной больнице заработал современный компьютерный томограф. Аппарат позволяет точно диагностировать многие заболевания и проводить исследование мягких тканей. По словам главного врача Евгении Балабан, томограф уже помог вовремя обнаружить несколько сложных патологий.

Как отметил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский, ранее, подобное оборудование было только в крупных городах. Сейчас, в целом, на Донетчине уже есть семь аппаратов КТ. Ни одна область не может похвастаться таким количеством.

Также он отметил, что в райбольнице до конца года завершится термомодернизация одного из корпусов: будут заменены окна, смонтирована новая кровля, утеплены стены. Средства на этот проект направлены из Государственного фонда регионального развития. Кроме того, из областного бюджета было потрачено восемь миллионов гривен, еще 450 тысяч потрачены из районного бюджета на капитальный ремонт помещения, в котором располагается аппарат КТ.

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2017-11-01 10:22:00
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