В результате обстрела Майорск и Жованка остались без света

Только вчера в Донецкой области запустили новую линию электропередач и вернули долгожданное электричество в Жованку, Зайцево, Бахмутку и Пески. И уже вечером Жованка и Майорск попали под обстрел и были обесточены.

«Вчера, с девяти часов вечера и до начала одиннадцатого, были обстреляны Майорск и Жованка. Электроэнергии нет, есть разрушения», - сообщил руководитель местной военно-гражданской администрации Владимир Веселкин на своей странице в Facebook.



