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В результате обстрела Майорск и Жованка остались без света

2.08 в 10:17

Только вчера в Донецкой области запустили новую линию электропередач и вернули долгожданное электричество в Жованку, Зайцево, Бахмутку и Пески. И уже вечером Жованка и Майорск попали под обстрел и были обесточены.

«Вчера, с девяти часов вечера и до начала одиннадцатого, были обстреляны Майорск и Жованка. Электроэнергии нет, есть разрушения», - сообщил руководитель местной военно-гражданской администрации Владимир Веселкин на своей странице в Facebook.


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2017-08-02 10:17:00
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