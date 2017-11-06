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В результате обстрелов повреждена плотина Верхнекальмиусского водохранилища

6.11 в 15:24

Вчера, 5 ноября, в зоне АТО под обстрелы попала плотина Верхнекальмиусского водохранилища.

В пресс-службе КП «Компания «Вода Донбасса» сообщают: «Сегодня специалисты Донецкого РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» совместно с представителями ОБСЕ обследовали плотину. Было обнаружено два повреждения размерами 400 мм и следы от попадания осколков боеприпасов на прилегающей территории».

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2017-11-06 15:24:00
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