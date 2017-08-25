В результате пожара на теплоходе в Мариуполе пострадал 29-летний матрос

Как сообщали «Мариупольские новости» ранее, сегодня около 9:00 возле причала судоремонтного завода (СРЗ) произошел пожар на судне.

По данным пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, возгорание случилось на теплоходе «Механик Юзвович». Спасатели боролись с огнем несколько часов.

В результате пострадал 29-летний матрос. Его госпитализировали в горбольницу №2 с отравлением продуктами горения.