В результате пожара на теплоходе в Мариуполе пострадал 29-летний матрос
25.08 в 16:37
Как сообщали «Мариупольские новости» ранее, сегодня около 9:00 возле причала судоремонтного завода (СРЗ) произошел пожар на судне.
По данным пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, возгорание случилось на теплоходе «Механик Юзвович». Спасатели боролись с огнем несколько часов.
В результате пострадал 29-летний матрос. Его госпитализировали в горбольницу №2 с отравлением продуктами горения.
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2017-08-25 16:37:00
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