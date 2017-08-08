В результате пожара в неработающем кинотеатре в Донецкой области пострадал человек

Как сообщалось ранее, вчера, 7 августа, вечером в Покровске произошел пожар в двухэтажном здании неработающего кинотеатра.

По данным пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, в результате огнем уничтожены зрительный зал на уровне 1 и 2 этажей, перекрытия и кровля на площади 750 кв. м.

А уже ночью за помощью к медикам обратился 37-летний мужчина, который пострадал в результате пожара. У него диагностировали отравление угарным газом легкой степени, пострадавшего госпитализировали в терапевтическое отделение центральной районной больницы Покровска.