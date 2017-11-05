В результате взрыва боеприпаса в Донецке погиб один ребенок, еще двое - ранены

Сегодня в Петровском районе неподконтрольного Донецка в результате детонации боеприпаса подорвались трое детей 2007 года рождения.

Один школьник скончался, двое других - ранены. Пострадавшие госпитализированы, они находятся в тяжелом состоянии.

Сообщается, что пострадали учащиеся школы №105. Трагедия произошла на стадионе школы №110, после того как «один из детей в районе стадиона увидел неизвестный предмет и кинул в него кирпич». Этим предметом оказался неразорвавшийся снаряд.