В результате взрыва боеприпаса в Донецке погиб один ребенок, еще двое - ранены
5.11 в 19:07
Сегодня в Петровском районе неподконтрольного Донецка в результате детонации боеприпаса подорвались трое детей 2007 года рождения.
Один школьник скончался, двое других - ранены. Пострадавшие госпитализированы, они находятся в тяжелом состоянии.
Сообщается, что пострадали учащиеся школы №105. Трагедия произошла на стадионе школы №110, после того как «один из детей в районе стадиона увидел неизвестный предмет и кинул в него кирпич». Этим предметом оказался неразорвавшийся снаряд.
/uploads/news/964x620/vkJ7MMO0.jpg
2017-11-05 19:07:00
Важные новости
5.11 в 18:58