В России готовы продать другой стране «долг Януковича» в 3 миллиарда долларов

В Минфине РФ ищут новые варианты возврата так называемого "долга Януковича" в 3 млрд долларов. Одним из компромиссов называют выкуп его другой страной у России деньгами или ценными бумагами. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак, сообщают "РИА Новости".

"Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования в силу своего особого отношения с Украиной, мог бы быстрее продвинуться в поисках какого-то компромиссного решения", — заявил Сторчак.

По его словам, сейчас подобные переговоры идут через посредников, однако отказался комментировать ход этих переговоров.

Напомним, Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долл при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Киев настаивал на признании долга коммерческим с его последующей реструктуризацией и списанием части задолженности. Но Россия требует признать долг государственным.

В декабре Кабинет министров Украины одобрил мораторий на выплату российского долга в 3 млрд долл. В свою очередь РФ подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга. Сейчас Высокий суд Лондона принял позицию Украины и приостановил выполнение судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины по возврату России 3 млрд долларов.