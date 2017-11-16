Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В России готовы продать другой стране «долг Януковича» в 3 миллиарда долларов

16.11 в 12:37

В Минфине РФ ищут новые варианты возврата так называемого "долга Януковича" в 3 млрд долларов. Одним из компромиссов называют выкуп его другой страной у России деньгами или ценными бумагами. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак, сообщают "РИА Новости".

"Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования в силу своего особого отношения с Украиной, мог бы быстрее продвинуться в поисках какого-то компромиссного решения", — заявил Сторчак.

По его словам, сейчас подобные переговоры идут через посредников, однако отказался комментировать ход этих переговоров.

Напомним, Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долл при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Киев настаивал на признании долга коммерческим с его последующей реструктуризацией и списанием части задолженности. Но Россия требует признать долг государственным.

В декабре Кабинет министров Украины одобрил мораторий на выплату российского долга в 3 млрд долл. В свою очередь РФ подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга. Сейчас Высокий суд Лондона принял позицию Украины и приостановил выполнение судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины по возврату России 3 млрд долларов.

/uploads/news/964x620/bo2WFc1z.jpg
2017-11-16 12:37:00
Важные новости
Желающих много – кому достанется украинский лотерейный рынок?
16.11 в 14:00
20-летний мариуполец хотел припрятать более сотни патронов
16.11 в 13:38
Лента новостей
Желающих много – кому достанется украинский лотерейный рынок?
16.11 в 14:00
20-летний мариуполец хотел припрятать более сотни патронов
16.11 в 13:38
В Донецк и Луганск проехали 16 грузовиков с гуманитарной помощью
16.11 в 12:59
В России готовы продать другой стране «долг Януковича» в 3 миллиарда долларов
16.11 в 12:37
Порошенко едет в Мариуполь, чтобы вручить награды морпехам
16.11 в 12:17
Газопровод для Авдеевки готов наполовину: к строительству подключат еще «пару рук»
16.11 в 12:07
Рождество Христово будет отмечаться в Украине дважды: 25 декабря сделали выходным днем
16.11 в 11:45
Полиция поймала водителя, который насмерть сбил пешехода под Мариуполем и сбежал
16.11 в 11:23