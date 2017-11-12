В России нашли мертвым известного телеведущего
12.11 в 08:59
В Подмосковье был найден мертвым российский телеведущий Борис Ноткин. Его обнаружила жена в их собственном доме, передают ряд СМИ.
По предварительной информации, журналист покончил жизнь самоубийством. Рядом с его телом было найдено ружье и записка.
Как стало известно, у Бориса Ноткина была диагностирована неизлечимая болезнь - неоперабельный рак 4-й стадии. Он слишком поздно обратился к врачам.
Борис Ноткин работал на российском телевидении с конца 1980-х годов. С 1997 до 2015 года он работал на телеканале "ТВ Центр". Он вел программу "Приглашает Борис Ноткин", где брал интервью у известных людей.
Напомним, на днях от онкологического заболевания умер сатирик Михаил Задорнов.
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2017-11-12 08:59:00
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12.11 в 08:46