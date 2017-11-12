Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В России нашли мертвым известного телеведущего

12.11 в 08:59

В Подмосковье был найден мертвым российский телеведущий Борис Ноткин. Его обнаружила жена в их собственном доме, передают ряд СМИ.

По предварительной информации, журналист покончил жизнь самоубийством. Рядом с его телом было найдено ружье и записка.

Как стало известно, у Бориса Ноткина была диагностирована неизлечимая болезнь - неоперабельный рак 4-й стадии. Он слишком поздно обратился к врачам.

Борис Ноткин работал на российском телевидении с конца 1980-х годов. С 1997 до 2015 года он работал на телеканале "ТВ Центр". Он вел программу "Приглашает Борис Ноткин", где брал интервью у известных людей.

Напомним, на днях от онкологического заболевания умер сатирик Михаил Задорнов.

/uploads/news/964x620/hUoCZAZS.jpg
2017-11-12 08:59:00
Важные новости
Перебоев с водой на Донетчине не будет: миллиардные долги «Воды Донбасса» погасят из бюджета
12.11 в 09:29
В Мариуполе автомобиль слетел с дороги и перевернулся
12.11 в 08:46
Лента новостей
Перебоев с водой на Донетчине не будет: миллиардные долги «Воды Донбасса» погасят из бюджета
12.11 в 09:29
В России нашли мертвым известного телеведущего
12.11 в 08:59
В Мариуполе автомобиль слетел с дороги и перевернулся
12.11 в 08:46
На Приморском направлении относительное затишье. Смолкли орудия
12.11 в 08:21
В Донецкой области на улице прогремел взрыв
11.11 в 20:46
В Донецкой области задержали группу мошенников, которые обманывали людей по всей Украине
11.11 в 20:06
В Украине потребительская корзина подорожала на 15%
11.11 в 19:33
В Сартане прошло первенство по дзюдо среди юношей и девушек
11.11 в 18:54